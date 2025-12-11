Микрохирурги пришили отрубленный палец 12-летнему ребенку

В Иркутскую областную клиническую больницу поступил 12-летний мальчик с полностью отрубленным пальцем. Причина - несчастный случай. Врачи приняли решение выполнить реплантацию - уникальную микрохирургическую операцию по приживлению отчлененного сегмента. Об этом рассказали в Минздраве России.

Реплантация - одно из самых технически сложных вмешательств, особенно у детей. Оно требует сшивания под микроскопом сосудов диаметром менее миллиметра.

"Микрохирургия у детей - это всегда работа на пределе возможностей. Диаметр сосудов, которые необходимо восстановить, может составлять всего 0,1 мм. Наша задача - не просто приживить палец, а восстановить каждую структуру: сосуды, нервы, сухожилия, чтобы обеспечить полную функциональность в будущем", - рассказал заведующий отделением микрохирургии больницы Денис Корнилов.

Операция длилась около четырех часов. Специалисты использовали специальную оптику - пациенту соединили девять анатомических структур.

Сейчас состояние мальчика стабильное, палец приживается. Пациент скоро будет выписан домой, но впереди еще реабилитация - для полного восстановления функции руки.