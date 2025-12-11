В РФ внедряют браслеты, которые помогут быстро найти медкарту пациента

В Магаданской областной больнице внедрили современную систему идентификации пациентов. Теперь при помощи специальных браслетов медработники могут быстро найти историю болезни человека и его медкарту, а также определить особые риски.

При поступлении в стационар каждому пациенту выдается легкий гипоаллергенный браслет белого цвета, на котором указываются ФИО, номер истории болезни и название отделения. Особенно важно это в моменты потери или спутанности сознания.

Мы пока привыкаем к работе с этими браслетами, потом хотим более точно диагностировать каждого пациента уже по нозологиям, критическим моментам и заболеваниям, - рассказала главная медицинская сестра учреждения Людмила Бердиева.

Кроме того, планируется дополнить браслеты QR- и штрихкодами, которые обеспечат мгновенный доступ к электронной медкарте больного. С их помощью врачи смогут в режиме реального времени отслеживать историю болезни, результаты лабораторных исследований, назначения и аллергические анамнезы. Все это сведет к минимуму риск ошибок и ускорит принятие клинических решений.

С 1 января 2026 года в больнице введут цветные браслеты для обозначения особых состояний: красный цвет будет предупреждать об аллергии, желтый - о том, что больной имеет риск падения, зеленый цвет - о наличии сахарного диабета. Новая система внедряется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Всего в 2025 году было закуплено более пяти тысяч браслетов.