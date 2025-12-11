ВОЗ ответила, приводит ли вакцинация к развитию аутизма

Группа независимых экспертов Глобального консультативного комитета по безопасности вакцин (ГККБВ) на основании проведенного анализа 31 исследования в 19 странах пришла к выводу, что использование вакцин не приводит к развитию аутизма. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Сегодня мы рады опубликовать новый анализ ГККБВ, который, на основе имеющихся данных, не обнаружил причинно-следственной связи между вакцинами и аутизмом", - сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире организации в Женеве.

Глава ВОЗ пояснил, что комитет проанализировал результаты "31 исследования в 19 странах за 15 лет, касающиеся вакцин с универсальными и альбумин-антигенами", а также в целом связи между любыми вакцинами и аутизмом.

"Это первый подобный обзор новых данных после аналогичных обзоров, проведенных в 2002, 2004 и 2012 годах. Все они пришли к одному и тому же выводу", - подчеркнул Гебрейесус.

Он признал, что вакцины, как и любые медицинские препараты, "могут вызывать побочные эффекты, <..> но аутизм не является побочным эффектом вакцинации".

"Вакцины жизненно необходимы - не только для защиты детей, но и для защиты взрослых от вирусов, включая COVID-19 и грипп", - отметил глава ВОЗ.

В сентябре американский президент Дональд Трамп привел статистику, согласно которой около 20 лет назад аутизм встречался только у 1 из 10 тыс. детей в США, а теперь фиксируется у каждого 31-го ребенка.