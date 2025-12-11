Роспотребнадзор прокомментировал слухи о «сверхагрессивном» гриппе

Сведения о циркулирующем на текущий момент в РФ "новом и сверхагрессивном" варианте вируса гриппа, который невосприимчив к вакцинации, не соответствует действительности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что в РФ отмечается резкий рост числа заражений агрессивным гриппом. Уточняется, что вакцинация не помогает против мутировавшего вируса.

"Официальных данных, подтверждающих какую-либо циркуляцию "нового, сверхагрессивного, мутировавшего варианта, невосприимчивого к вакцинации", информацию о котором распространило электронное СМИ, на текущий момент нет. Роспотребнадзор направил официальный запрос в адрес электронного СМИ, распространившего соответствующую информацию", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что увеличения госпитализаций больных, связанных с тяжелым течением гриппа, ни в одном субъекте не отмечается. Во всех регионах принимаются меры по контролю эпидемиологической ситуации. Число заболевших привитых составляет 0,02% от общего числа привитых против гриппа.