В Британии начался наихудший сезон гриппа за всю историю наблюдений

Масштабная вспышка гриппа и сопутствующие факторы в виде грядущей забастовки врачей стали наихудшим вариантом развития событий для системы британского здравоохранения. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на заявление Национальной службы здравоохранения (NHS) Англии.

Как говорится в статье, нынешняя вспышка особо заразного штамма привела к наихудшему сезону гриппа за всю историю наблюдений. За неделю число заболевших гриппом выросло на 50%, не достигнув при этом пиковых показателей. При этом, как пишет издание, в аптеках начинают заканчиваться вакцины от гриппа, а некоторые школы были вынуждены закрыться. Ситуация может еще больше усугубиться из-за забастовки врачей-интернов, запланированной на 17-22 декабря.

"Из-за рекордного наплыва людей в отделения неотложной помощи и службы скорой помощи, а также из-за приближающейся забастовки врачей-интернов, эта беспрецедентная волна "супергриппа" ставит NHS перед худшим сценарием для этого времени года - персонал работает на пределе, чтобы продолжать оказывать пациентам максимально возможную помощь", - цитирует газета национального медицинского директора NHS Мегану Пэндит. "Количество пациентов с гриппом в больницах чрезвычайно высоко для этого времени года. Что хуже - показатели продолжают расти, и пика пока не видно, поэтому NHS ожидают чрезвычайно трудные недели", - добавила она.

Параллельно, пишет The Daily Telegraph, число госпитализированных людей с норовирусом выросло на 35%, до 354 пациентов в день.