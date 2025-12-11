В Британии начался наихудший сезон гриппа за всю историю наблюдений

Масштабная вспышка гриппа и сопутствующие факторы в виде грядущей забастовки врачей стали наихудшим вариантом развития событий для системы британского здравоохранения. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на заявление Национальной службы здравоохранения (NHS) Англии.

© РИА Новости

Как говорится в статье, нынешняя вспышка особо заразного штамма привела к наихудшему сезону гриппа за всю историю наблюдений. За неделю число заболевших гриппом выросло на 50%, не достигнув при этом пиковых показателей. При этом, как пишет издание, в аптеках начинают заканчиваться вакцины от гриппа, а некоторые школы были вынуждены закрыться. Ситуация может еще больше усугубиться из-за забастовки врачей-интернов, запланированной на 17-22 декабря.

"Из-за рекордного наплыва людей в отделения неотложной помощи и службы скорой помощи, а также из-за приближающейся забастовки врачей-интернов, эта беспрецедентная волна "супергриппа" ставит NHS перед худшим сценарием для этого времени года - персонал работает на пределе, чтобы продолжать оказывать пациентам максимально возможную помощь", - цитирует газета национального медицинского директора NHS Мегану Пэндит. "Количество пациентов с гриппом в больницах чрезвычайно высоко для этого времени года. Что хуже - показатели продолжают расти, и пика пока не видно, поэтому NHS ожидают чрезвычайно трудные недели", - добавила она.

Параллельно, пишет The Daily Telegraph, число госпитализированных людей с норовирусом выросло на 35%, до 354 пациентов в день.