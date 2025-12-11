Роспотребнадзор предупредил о приближении пика заболеваемости гриппом

Пик заболеваемости гриппом в России придётся на начало предстоящих новогодних праздников. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

© РИА Новости

«Мы предполагаем, что максимальное развитие может наступить к началу праздников», — сказала Попова.

Ранее сообщалось, что превышение пороговых уровней заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечено в восьми из 89 субъектов РФ, в основном это регионы Дальнего Востока, Сибири и Урала.