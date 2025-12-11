Эксперт рассказал о ситуации с микоплазменной пневмонией в России

Заболеваемость микоплазменной пневмонией на текущий момент в России является стабильной за счет принятых ранее мер. Об этом сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В течение этого эпидсезона заболеваемость микоплазменной пневмонией снизилась на 20%. Но важно, что количество групповых случаев и очагов снизилось в 19 раз в результате того, что мы поменяли алгоритмы. Сегодня ситуация с микоплазменной пневмонией в РФ абсолютно спокойна", - сказала она в рамках VI международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.

Попова уточнила, что были переоснащены лаборатории и введена новая система мониторинга за возбудителем заболевания. Также Роспотребнадзором было проведено большое количество обучающих мероприятий для того, чтобы научиться определять микоплазмы.