Врачи спасли новорожденного с редким пороком легкого

В Щелковский перинатальный центр на плановый осмотр пришла 29-летняя пациентка на 27-й неделе беременности. В ходе УЗИ врачи выявили у плода кистозно-аденоматозную мальформацию легкого - из-за этого часть легкого не развивается нормально, образуются кисты, создается риск инфекций и дыхательной недостаточности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Консилиум специалистов, куда вошли акушеры-гинекологи, врачи пренатальной диагностики, а также неонатологи-реаниматологи. Они представили четкий план действий на все этапы: как вести беременность и роды, а также как обследовать и оперировать младенца.

«Врачам удалось успешно пролонгировать беременность до 40-й неделе. Путем кесарева сечения на свет появился мальчик весом 4200 гр и ростом 59 см. В период предоперационной подготовки ребенок находился с матерью, получал грудное вскармливание, что было критическим важным для укрепления его сил перед операцией», - сообщили в Минздраве.

Операцию (торакотомию с лобэктомией) новорожденному провели на 12-й день жизни. Вмешательство продолжалось 1 час 20 минут и завершилось успешно. После операции младенец находился в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных под круглосуточным наблюдением врачей. Ребенка выписали домой после успешного прохождения лечения.