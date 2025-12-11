Московские врачи спасли пациента с гигантской липомой размером с арбуз

Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова спасли мужчину с гигантской липомой, размер которой был сравним с арбузом. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

Мужчина обратился в медучреждение с большим новообразованием в межлопаточной области. Он рассказал медикам, что 5 лет назад у него сформировался "комок", который спустя время стал увеличиваться. Несмотря на это, пациент решил не идти к специалистам.

Обратился в больницу мужчина лишь тогда, когда его самочувствие ухудшилось. В частности, температура выросла до 39 градусов, появился озноб и ощущалась боль во всем теле. Сама липома выросла до размеров 30 на 30 сантиметров. При этом пациент чувствовал, что в этом месте происходит воспалительный процесс.

В результате мужчине сделали экстренную операцию, в рамках которой гнойный очаг был вскрыт и обработан. Для того, чтобы закрыть рану, медики выполнили пластику местными тканями.

"Применение современных методик реконструктивной хирургии позволило успешно решить и такую сложную проблему, как закрытие обширных дефектов области туловища", – подчеркнул врач-хирург больницы Сергей Игнатьев.

После хирургического вмешательства пациент был выписан из медучреждения в хорошем самочувствии. Его рана зажила.

Ранее врачи Боткинской больницы спасли пациента со смещением желудка в грудную клетку после ДТП. Сперва мужчина обратился в районную больницу своего города, однако через 6 дней после оказания помощи у него случился рецидив с тяжелыми осложнениями.

Выяснилось, что после ДТП у пациента произошел разрыв диафрагмы. Врачи провели операцию, в ходе которой вернули желудок в брюшную полость и удалили поврежденные ткани, выполнив рукавную резекцию. Затем специалисты восстановили целостность диафрагмы. Спустя несколько недель состояние пациента улучшилось и он смог покинуть стационар.