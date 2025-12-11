В России зарегистрировано лекарство для иммунотерапии рака легкого

Минздрав России зарегистрировал в качестве лекарства для иммунотерапии немелкоклеточного рака легкого препарат с международным непатентованным названием камрелизумаб. Ранее он использовался при других видах рака, а теперь показания к применению этого лекарства расширены. Камрелизумаб будет производиться в России по полному циклу, включая синтез субстанции, в партнерстве с НИЦЭМ имени Гамалеи и позволит обеспечить снижение затрат по сравнению с импортными аналогами до 7,5 млрд рублей.

Рак трахеи, бронхов и легкого среди самых распространенных видов онкозаболевания и в России, и в мире. Заболевание часто выявляется на поздних стадиях, когда опухоль уже имеет множество очагов, а лечение - сложное и дорогое. Поэтому специалисты подчеркивают, как важно расширять возможности применения иммунотерапии у таких больных.

"Внедрение в клиническую практику современных методов лечения рака позволяет значительно улучшать прогнозы пациентов и снижать смертность. Сейчас в нашей стране доступно несколько иммунопрепаратов, однако зачастую цена терапии определяет возможность ее широкого применения. Камрелизумаб способен обеспечить экономию более 7 млрд рублей при лечении рака легкого ежегодно, что позволяет при тех же затратах бюджета существенно увеличить количество спасенных жизней", - сказал глава компании-производителя Михаил Цыферов.

Камрелизумаб на рынке уже второй год, сначала его использовали для лечения рака пищевода и рака носоглотки, и вот теперь появились новые показания к его применению.

Разработчики говорят, что возможности применения препарата в перспективе будут расширяться и далее. Так, сейчас совместно с НИЦЭМ имени Гамалеи продолжаются исследования для создания технологической платформы на основе мРНК-технологий для комбинированной терапии рака, где камрелизумаб будет одним из компонентов. Камрелизумаб рекомендован к включению в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) и включен клинические рекомендации по ряду онкозаболеваний. Также он включен в практические рекомендации Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) для лечения рака пищевода и рака носоглотки.