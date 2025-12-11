Мужчина назвал симптом рака, который долго скрывал

Историю пациента, жизнь которого перевернулась в один момент, рассказал врач-хирург и онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.

"Речь о человеке, который в 38 лет заболел инвазивным раком мочевого пузыря. Мужчина - курильщик с 17 лет", - отметил врач.

Пациента прооперировали в одном из лечебных учреждений еще в сентябре. Это было удаление мочевого пузыря - искусственный аналог планировали сформировать из участка кишечника. Однако не обошлось без осложнений - мужчине "чуть не убрали левую почку из-за гнойного пиелонефрита". В итоге установили "трубки - нефростомы в обе почки".

"Мне исполнилось 38, надеюсь еще пожить", - обратился пациент к врачу.

Как пишет в своем Telegram-канале Марк Гадзиян, есть методы, которые связаны с гораздо меньшим риском осложнений. Он также объяснил, что у пациента все началось с появления примесей крови при походе в туалет.

"Но он очень долго шел к врачу... Не терпите, обращайтесь вовремя. Это часто решает судьбу человека, он обычно выздоравливает при раннем обращении", - подчеркнул врач.

Он также отметил, что "рак мочевого пузыря в 90% случаев связан с курением сигарет". Ощущение, что курящий много лет человек нормально себя чувствует, - крайне обманчиво.