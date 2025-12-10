Раскрыты причины текущей волны ОРВИ

Внезапная слабость, стремительный подъем температуры до 39–40 °C и ощущение, что болезнь «сбивает с ног» буквально за часы, — с такими симптомами этой осенью сталкиваются все больше россиян. Рекордная заразность инфекции приводит к тому, что заболевают сразу целые семьи и рабочие коллективы. Лариса Волкова, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, доктор медицинских наук назвала причины текущей волны ОРВИ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Согласно данным мониторинга, рост заболеваемости с 1 октября укладывается в сезонные рамки, но сопровождается одновременной циркуляцией целого набора респираторных патогенов. Среди них — риновирусы, парагрипп, аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус, продолжающий распространяться SARS-CoV-2, а также новый штамм гриппа В, активность которого заметно увеличилась.

«В этом эпидсезоне именно грипп и родственные инфекции вышли на первый план, тогда как COVID-19 проявляет меньшую активность. Новый штамм гриппа В известен способностью провоцировать более тяжелые формы. Он может начинаться как обычная простуда, но уже в первые сутки температура достигает 39–40 °C и держится несколько дней. В сочетании с другими вирусами это и приводит к массовой, тяжело протекающей заболеваемости», — пояснила эксперт.

По словам ученой, столь тяжелое течение связано с одновременным действием нескольких причин. Сезонный подъем вирусов наложился на заметное снижение иммунной защиты — многие перестали соблюдать базовые меры профилактики, включая ношение масок и регулярное мытье рук. Вирусная нагрузка при заражении растет, и иммунной системе приходится работать в условиях ослабленных барьеров.

Самостоятельно определить, какой именно вирус стал причиной болезни, невозможно: высокая температура, кашель, насморк и резкая слабость характерны для всех респираторных инфекций. Традиционные группы риска — дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями — по-прежнему наиболее уязвимы, однако из-за особенностей нового штамма гриппа тяжелое течение все чаще наблюдается и у молодых здоровых взрослых.

«Критически важно обеспечить покой, достаточное питье и соблюдать рекомендации врача. Особую опасность представляют бесконтрольный прием антибиотиков, которые не действуют на вирусы, и попытки сбить невысокую температуру, являющуюся естественным защитным механизмом. Не менее рискованно переносить болезнь на ногах — это значительно повышает нагрузку на сердце и увеличивает вероятность осложнений», — подчеркнула Волкова.

По прогнозам, пик заболеваемости ожидается в январе 2026 года, однако уже в декабре в ряде регионов возможен заметный рост числа случаев. После новогодних праздников традиционно увеличивается интенсивность социальных контактов, что ускоряет распространение вирусов.

Окончательная интенсивность грядущей волны будет зависеть от сочетания погодных условий, характера социальных взаимодействий и уровня охвата вакцинацией, отметила эксперт.