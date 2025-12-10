Metropoles: потемнение кожи подмышек может указывать на диабет

Потемнение и утолщение кожи в области шеи и подмышек может быть одним из самых ранних и часто недооцененных признаков сахарного диабета. Об этом изданию Metropoles рассказала испанский эндокринолог Лариса Фигейредо. По словам врача, многие воспринимают эти участки кожи как "грязные" или плохо очищенные, однако пигментация не исчезает ни после мытья, ни после проведения пилинга. Такой симптом — акантоз — возникает на фоне избытка глюкозы и нарушения чувствительности тканей к инсулину. Изменения внешнего вида могут затронуть не только шею и подмышки, но и пах, локтевые сгибы и область под грудью. Фигейредо подчеркнула, что подобные изменения кожи появляются на ранних стадиях и могут предшествовать более очевидным проявлениям болезни. Среди других признаков врач назвала постоянную жажду (особенно в ночное время), частое мочеиспускание и непреходящую усталость, которая сохраняется даже после полноценного сна. Все эти сигналы, отметила она, связаны с избытком сахара в крови и нарушением работы множества систем организма. Специалист призвала не игнорировать внезапную пигментацию шеи и подмышек и обращаться к врачу при первых изменениях — ранняя диагностика позволяет значительно замедлить развитие диабета и предотвратить осложнения.