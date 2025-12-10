Академик оценил будущее применения медицинских газов

В рабочем кабинете знаменитого пульмонолога академика РАН Александра Чучалина мне сразу же бросилась в глаза большая фотография Константина Симонова. Оказалось, это не было случайностью: руководитель одной из ведущих терапевтических школ страны академик Чучалин уже несколько десятилетий развивает в России уникальное направление - лечение медицинскими газами. Знаменитый поэт и писатель, фронтовик Константин Симонов был первым пациентом, которого Александр Чучалин пытался спасти с помощью кислородотерапии. Этот опыт, как признался академик "РГ" - Неделе, по сути, определил всю его дальнейшую судьбу врача и исследователя. Он стал искать новые методы, создал несколько прорывных разработок и уверен, что за медицинскими газами - будущее реабилитации, продления срока активной жизни и не только.

Александр Григорьевич, как родилась идея использовать для лечения медицинские газы - кислород, гелий, водород, оксид азота?

Александр Чучалин: Все началось с конкретного человека, который нуждался в помощи. В 1979 году я столкнулся с дыхательной недостаточностью у одного выдающегося пациента - писателя Константина Симонова. Это было тяжелое, жизнеугрожающее состояние, когда кислород плохо доставляется к тканям. Мы пытались помочь, консультировались с французскими коллегами и даже с помощью сына писателя привезли для него один из первых аппаратов неинвазивной вентиляции легких. К сожалению, спасти Константина Михайловича мы тогда не смогли. Именно этот случай стал для меня демаркационной линией. Я понял, что нужно активно искать более эффективные методы помощи при дыхательной недостаточности. Так начался путь: от кислородотерапии и неинвазивной вентиляции к более сложным газам.

И следующий шаг был связан с гелием?

Александр Чучалин: Совершенно верно. Я изучал работы наших выдающихся ученых-физиков, нобелевских лауреатов - Петра Капицы, изучавшего свойства гелия, и Льва Ландау. Гелий - удивительный газ, он абсолютно инертен, но это проводник, который способен многократно улучшать транспорт кислорода. Обычно гелий применяется в качестве хладагента. Мы же поставили цель его медицинского использования. Вместе с учеными из Института медико-биологических проблем и инженерами мы создали установку для ингаляций термическим (подогретым) гелием, смешанным с кислородом. И первый же случай показал чудесные свойства такого "коктейля". К нам привезли пациентку со склеродермией, в глубокой гипоксии, почти без сознания. Несколько вдохов гелий-кислородной смеси - и она открыла глаза, подняла голову и сказала: "Спасибо". Мы поняли, что на верном пути.

Но и гелий не оказался панацеей? Это привело вас к оксиду азота?

Александр Чучалин: Медицина так и устроена: каждый новый метод находит не только находит своих пациентов, но поднимает новые вопросы. Перед нами оказалась молодая женщина с тяжелой легочной гипертензией. Ни кислород, ни гелий не помогали, потому что ее сосуды были в спазме. Нужен был газ, способный их расширить. И здесь на помощь пришел оксид азота (NO). Медицинские газы сегодня спасают новорожденных, лечат легкие, сердце, сосуды и избавляют от болей Но это не просто лекарство. Оксид азота - уникальная сигнальная молекула самого организма, тонкий регулятор. Мы обнаружили, что его концентрация в выдыхаемом воздухе служит важным диагностическим маркером. Повышенный уровень NO в выдыхаемом воздухе может указывать на бронхиальную астму или аллергию, а пониженный - на серьезные нарушения мукоцилиарного клиренса (механизма самозащиты бронхов и легких от вредных агентов и патогенов) или ту самую легочную гипертензию. Этим методом, кстати, активно пользуются в спортивной медицине для точной диагностики астмы.

А в чем была сложность его терапевтического применения?

Александр Чучалин: Главная проблема - в нестабильности. Газ в баллонах быстро окислялся до токсичной двуокиси азота и терял лечебные свойства. Но нашим ученым удалось совершить прорыв - создать прибор, который генерирует оксид азота прямо из атмосферного воздуха. Причем такой генератор небольшого размера, его можно установить прямо у постели больного. Сфера применения NO постоянно расширяется: сегодня это не только помощь при заболеваниях дыхательной и сердечно-сосудистой систем, но и, например, эффективный метод для выхаживания недоношенных новорожденных. По этому направлению мы сотрудничали с академиком Геннадием Сухих, и благодаря в том числе его усилиям и усилиям академика Николая Володина такое оборудование появилось в крупных перинатальных центрах. Оксид азота - это также огромная надежда для реабилитации раненых, в том числе для купирования изматывающих фантомных болей, с которыми не всегда справляются даже сильнейшие анальгетики.

Лечебные газы применяли для помощи больным ковидом и постковидом. Как это работает?

Александр Чучалин: Постковидный синдром, который развивается у каждого пятого-восьмого переболевшего, - это во многом драма окислительного стресса и повреждения микрососудов. Вирус бьет по эндотелию - внутренней выстилке капилляров. Органы страдают от кислородного голодания, а мозг - от нейровоспаления. Отсюда слабость, туман в голове, миопатии. Ингаляции оксида азота в такой ситуации - это патогенетическое лечение, не просто облегчающее состояние, но воздействующее на его причины. NO восстанавливает микроциркуляцию, снимает спазм, помогает открыть резервные капилляры, улучшая доставку кислорода и питательных веществ к органам и тканям. Мы дополняем его водородом, который борется с тем самым окислительным стрессом. Такая комбинация, как показали наши исследования, намного увеличивает эффективность терапии.

Получается, оксид азота важен не только для легких, но и для всего организма?

Александр Чучалин: Его роль фундаментальна. С возрастом естественная способность эндотелия синтезировать NO падает, и это одна из пусковых причин развития атеросклероза и артериальной гипертензии - потому что сосуды становятся жесткими. Мы также продолжаем изучение влияния NO на липидный обмен. Уже сейчас в передовых зарубежных клиниках, наряду с холестерином, контролируют уровень нитратов и нитритов - предшественников NO в крови. Если этот показатель в норме, это замедляет старение мозга и снижает риск диабета.

Как появился в вашей практике молекулярный водород?

Александр Чучалин: Когда мы глубоко погрузились в проблему окислительного стресса, потребовался универсальный и безопасный антиоксидант. И здесь мы обратились к опыту Японии, где водород десятилетиями применяют как мощное средство против последствий радиации и для поддержки онкобольных при химиотерапии. Японские коллеги показали: молекулярный водород - идеальный, селективный "тушитель" опасных радикалов, не нарушающий нужные окислительные процессы. Более того, он способен "продлевать жизнь" молекуле оксида азота, защищая ее. Мы пошли дальше и вместе с учеными из Саровского института ядерной физики разработали гибридную лечебную смесь - оксид азота + водород. Это мощный инструмент для комплексного восстановления.

Вы упомянули, что аппараты, которые используются для лечения газами, производятся в нашей стране?

Александр Чучалин: Да, это наши собственные разработки. Инженерная группа под руководством Александра Панина создала уникальный аппарат для генерации термической гелий-кислородной смеси. А другой коллектив, которым руководил член-корреспондент РАН Виктор Селемир из Российского Федерального ядерного центра - ВНИИ Экспериментальной физики создал тот самый инновационный генератор оксида азота, аналогов которому нет в мире. Он компактный, производит NO из воздуха, исключая все риски, связанные с хранением газа в баллонах. Для водорода также созданы генераторы, позволяющие не только проводить ингаляции, но и готовить водородную воду, проводить местные аппликации для лечения ран, что важно, например, для диабетиков.

Как вы оцениваете будущее применения медицинских газов? Когда такое лечение будет таким же доступным, как и физиотерапия?

Александр Чучалин: Будущее - за персонализированным подходом. Мы разработали диагностический комплекс: оцениваем кислородный статус, с помощью лазерной допплеровской флоуметрии смотрим на микроциркуляцию крови в капиллярах, измеряем уровень окислительного стресса. Только после этого понимаем, что нужно конкретному пациенту. Лечение газами - это терапия точного действия. Конечно, это не панацея, но мощное подспорье в комплексе с другими методами лечения и оздоровления. Именно поэтому такое лечение все чаще предлагают в санаториях. Чтобы пациент во время ингаляции дышал ровно и глубоко, ему нужна комфортная, расслабляющая обстановка. И мы сделали следующий шаг - в нашем НИИ пульмонологии создали "респираторный салон" - пространство, объединяющее лечение газами, арт- и музыкотерапию. Что мешает более широкому применению? Консерватизм системы, необходимость масштабных многоцентровых исследований. Но я уверен, если развивать это направление - мы получим многие тысячи спасенных и улучшенных жизней. Метод не является сверхдорогим, генераторы производятся дома, в России. Мы видим интерес зарубежных коллег, особенно из Японии, к нашим разработкам. Газовая терапия - это мощный физиологичный фундамент, который помогает организму мобилизовать собственные резервы.

Кстати

Как еще можно поддержать уровень оксида азота в организме, столь важного для здоровья сосудов и долголетия?