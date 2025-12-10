Предложено разработать проект по борьбе с ХОБЛ

Пациентам с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) необходима системная государственная поддержка в формате комплексной федеральной программы по борьбе с ХОБЛ, включающей, в том числе, льготное обеспечение лекарствами больных до наступления инвалидности. Не менее важно для снижения бремени болезни и участие бизнеса - от улучшения условий труда и охраны здоровья работников до активного внедрения диспансеризации и профилактических программ. К такому заключению пришли участники совещания Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по индустрии здоровья.

Открывая заседание, его модератор, вице-президент РСПП, глава комиссии РСПП по индустрии здоровья Виктор Черепов подчеркнул: "ХОБЛ остается одной из главных причин утраты здоровья, трудоспособности и преждевременной смертности". И это не только социальная проблема, ХОБЛ также наносит огромный экономический ущерб. Он отметил, что системообразующие отрасли - нефтегазовая, угольная, химическая - имеют производства с условиями, повышающими риск развития ХОБЛ, а потому для профилактики очень важна позиция работодателей.

"Ежегодно, хотя и невысокими темпами, растет количество больных ХОБЛ и увеличивается смертность. И наша задача - совместными усилиями государства, медицинского сообщества, бизнеса наметить пути решения этой проблемы", - подчеркнул замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

Масштабы проблемы обрисовал главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава России, академик РАН Сергей Авдеев: "В России диагноз ХОБЛ установлен почти одному миллиону человек, но реальное число больных может достигать 11 миллионов". И подавляющее большинство из них - люди трудоспособного возраста.

"Почти каждый второй (46%) - это молодежь, экономически активные люди - инженеры, мастера. Если в 40 лет человек уже не может дышать, и ему нужен дыхательный аппарат, это та ситуация, с которой нельзя мириться", - отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, онкохирург Бадма Башанкаев.

Экономический ущерб от заболевания колоссален. В 2022 году он составил около 400 млрд рублей, или 0,3% ВВП страны, - такие расчеты были сделаны в НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России.

В Минздраве России предлагают усилить профилактику: борьбу с курением, развитие центров здоровья и диспансерного наблюдения, выделение специальных тарифов в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Многое можно сделать в рамках корпоративных программ: это и борьба с вредными производственными факторами, и проведение информационно-разъяснительной работы, и поощрение здорового образа жизни, а также организация диспансеризации и лекарственная профилактика непосредственно на предприятии.

"На данный момент дефицит кадров по ключевым отраслям, о которых мы говорили, составляет порядка одного миллиона человек. И мы понимаем, что без профилактики, без лекарственной терапии к 2030 году, согласно прогнозу, этот дефицит может вырасти до двух миллионов человек", - отметил помощник зампредседателя "Деловой России" Михаил Москвитин.

Ключевая проблема, о которой говорили участники совещания, - доступность лекарств. "Пациенты с ХОБЛ не имеют права на бесплатные лекарства, если у них нет официального статуса инвалида. То есть государственная поддержка приходит только тогда, когда болезнь зашла далеко и трудоспособность потеряна. Для сравнения: при бронхиальной астме доступ к льготной терапии есть, при ХОБЛ - нет. Хотя смертность при ХОБЛ в 30 раз выше, чем при астме", - сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв.

Между тем, современные лекарства способны кардинально изменить прогноз, возвращая больных к активной жизни.

"При адекватной лекарственной терапии смертность от ХОБЛ уменьшается в два раза, а от осложнений на сердце и сосудах - на 20%", - такие данные привел академик Авдеев. Он считает, что необходимо обеспечить тяжелых пациентов аппаратами для кислородной терапии - для этого нужно принять соответствующие тарифы в системе ОМС.

Экономическую целесообразность расширения льготного лекарственного обеспечения подтвердили и расчеты Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава РФ: такая программа за 10 лет предотвратит около 13 тысяч смертей и сэкономит десятки миллиардов рублей на лечении обострений и компенсации потерь ВВП. Участники совещания предложили источники финансирования для лекарственной программы.

"Можно расширить акцизную нагрузку на табак и сделать эти поступления целевыми, окрашенными", - обозначил такой источник Юрий Жулёв.

Михаил Москвитин поддержал этот подход, напомнив об успешном опыте введения акцизов на сахаросодержащие напитки.

Участники совещания были единодушны: нужен комплексный федеральный проект, аналогичный тем, что действуют для сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Совещание в РСПП показало наличие консолидированной позиции Минздрава РФ, медицинского сообщества, деловых кругов и законодателей. Важный шаг - это включить комплекс мер по борьбе с ХОБЛ в бюджетный процесс на 2027 год.