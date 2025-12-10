Эксперт рассказала, когда в России будет пик заболеваемости ОРВИ и гриппом

Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила еженедельный эпидемический порог на 4,9%, пик ожидается в последней декаде декабря. Об этом ТАСС сообщила директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

"По прогнозам эпидемиологических служб, ожидается дальнейшее повышение заболеваемости гриппом и ОРВИ с максимальной заболеваемостью в последней декаде декабря", - сказала эксперт.

Вахрушева отметила, что по состоянию на начало декабря 2025 года, по данным еженедельного национального бюллетеня по гриппу и ОРВИ, Россия вступила в эпидемический по гриппу период.

"Заболеваемость гриппом и другими ОРВИ стабильно растет и превысила еженедельный эпидемический порог на 4,9%, а в ряде городов - Оренбурге, Смоленске, Твери, Улан-Удэ, Хабаровске заболеваемость значительно выше - на 20% и более", - рассказала собеседница агентства.

"В это время все мы заняты подготовкой к Новому году и часто бываем в местах большого скопления людей, поэтому важно обратить внимание на индивидуальные меры профилактики ОРВИ: не забывать использовать медицинские маски, мыть руки, проветривать помещения и уделять внимание полноценному питанию и сну", - порекомендовала эксперт.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России. За последнюю неделю заболеваемость выросла на 19,3%, зарегистрировано более 23,4 тыс. случаев гриппа, что в 1,7 раза больше, чем неделей ранее.

Наибольший рост заболеваемости респираторными инфекциями зарегистрирован в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северо-Запада. Среди вирусов гриппа по-прежнему доминирует штамм A(H3N2), отметили в ведомстве. Отмечается также рост заболеваемости COVID-19: за неделю он составил 13,7% - было зарегистрировано около 11 тыс. случаев.