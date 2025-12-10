В России появится единая цифровая платформа по управлению здоровьем человека. Ресурс будет основан на цифровом профиле гражданина. Платформа будет использовать сервисы с применением искусственного интеллекта. Кроме того, обеспечит переход на электронный документооборот.

С помощью ресурса пациенты получат доступ ко всем услугам системы здравоохранения, а врачи смогут в любое время оценить состояние здоровья человека по данным,имеющимся на платформе.

Цифровые профили с информацией о анамнезе, клинических данных позволят получить заключение специалиста федерального меучреждения или телемедицинскую консультацию.

Кроме того, врачи, имея полную историю болезни пациента, смогут более оперативно и эффективно разрабатывать индивидуальные планы лечения, прогнозировать риски заболеваний и предотвращать осложнения.

В ЕГИСЗ можно будет удобно хранить медицинские документы в цифровом формате, включая результаты обследований, медицинские карты, назначения врачей и полисы страхования. Пациенты смогут предоставить доступ к этим документам любому врачу, независимо от того, работает он в частной или государственной клинике.

