Как уберечься от мнимого врача

Проблема поддельных дипломов врачей об образовании до сих пор не решена в России, граждане пока не могут проверить соответствующую информацию. Об этом НСН заявил глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

Компания «МедРокет», разработчик портала «ПроДокторов», предложила обязать руководителей медицинских организаций проверять у врачей подлинность документов об образовании. Петиция появилась на сайте «Российской общественной инициативы». Компания также предложила открыть пациентам доступ к Федеральному регистру медработников, который содержит их личные данные, чтобы получать данные об образовании врачей. Это одна из подсистем Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (создана в 2018 году).

«За раскрытие любых данных надо отвечать, у нас нет ни положения об этом регистре, ни правил пользования им. Соответственно, пациенты и не получают информацию, потому что нет порядка её использования. Пока пациент никак не может проверить качество образования медицинского работника. Только лицензия и аккредитация врача гарантируют его квалификацию», - подчеркнул собеседник НСН.

Эксперт также обратил внимание, что проблема подделки диплома врача остается достаточно острой.

«Такая практика до сих пор распространена в России достаточно широко. По данным Росздравнадзора, речь идет как минимум о сотнях дипломов, причем, с одним номером. Проверки иногда отлавливают такие случаи, но системно проблема не решена», - констатировал Александр Саверский.

Как сообщает «Коммерсантъ», в министерстве здравоохранения выступили против доступа пациентов к данным Федерального регистра медработников. Ведомство указывает, что проверка образования проводится автоматически через существующие реестры. Открытие доступа к ФРМР «неограниченному кругу лиц для общественного надзора» в Минздраве сочли «избыточным».

