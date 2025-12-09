Что даст введение в странах ЕАЭС единых правил для БАД

На площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассматривается проект изменений в технический регламент "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011). Однако, как отметила на заседании Экспертного совета при Госдуме президент Ассоциации "АССТР" Любовь Бондарь, главная проблема остается нерешенной: для БАД как особой категории до сих пор не установлены единые процедуры оценки соответствия между странами-участницами.

© Российская Газета

"Отсутствие детализированных процедур идентификации, оценки соответствия и прослеживаемости БАД существенно усложняет возможность контролирующим органам отличить легальный продукт от фальсификата, а добросовестным производителям - доказать соответствие своей продукции", - заключила Любовь Бондарь.

Различие национальных подходов к классификации и допуску БАД на рынок внутри единого экономического пространства создает серьезные сложности. Это затрудняет контроль за оборотом продукции и открывает лазейки для недобросовестных участников рынка.

С проблемой сталкивается и бизнес. Олеся Баль, представитель компании, производящей БАДы, подтвердила, что для защиты от подделок производителю приходится предпринимать самостоятельные меры: вести мониторинг маркетплейсов, использовать для контроля данные системы маркировки "Честный знак". По ее словам, такой проактивный подход позволяет выявлять до тысячи нелегальных товарных карточек ежемесячно, 10% из которых - контрафакт.

Таким образом, инициатива, прозвучавшая в Госдуме, направлена на установление в техрегламенте ЕАЭС четких "правил игры" для всей категории БАД. Унификация требований должна усилить контроль за оборотом этой продукции, помочь в борьбе с контрафактом и в конечном итоге защитить рынок и потребителей.