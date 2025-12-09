Как российский препарат для похудения завоевывает мир

Появление российского препарата на центральной площади Нью-Йорка стало знаковым событием. Таймс-сквер ежедневно посещают более 300 тысяч человек, а реклама здесь обходится компаниям в миллионы долларов. На этой площадке традиционно размещают свою рекламу глобальные гиганты вроде Google, Samsung и Apple.

Что такое Тирзетта

Тирзетта — это российский аналог американского препарата Mounjaro от компании Eli Lilly, который так и не был зарегистрирован в России после ухода западных компаний. Действующее вещество — тирзепатид, синтетический аналог двух гормонов кишечника (ГПП-1 и ГИП), которые регулируют аппетит, уровень сахара в крови и обмен веществ.

Препарат одобрен для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения у взрослых (при индексе массы тела от 30 или от 27 при наличии сопутствующих заболеваний). Тирзетта выпускается в виде шприц-ручек для подкожных инъекций раз в неделю. Применение возможно строго по назначению врача.

Главное преимущество — цена

Ключевое отличие Тирзетты от зарубежных аналогов — доступность. По словам председателя совета директоров «Промомеда» Петра Белого, российский препарат стоит в 5-8 раз дешевле американского Mounjaro. Упаковка из четырех шприц-ручек с минимальной дозировкой 2,5 мг (на месяц применения) стоит от 17 тысяч рублей, тогда как оригинальный Mounjaro в США обходится примерно в 1000 долларов за месячный курс.

Препарат создан из российских компонентов без привлечения государственных средств. По данным РБК, член совета директоров компании Кира Заславская отметила, что специалистам удалось разработать особую технологию очистки субстанции.

Блогеры делятся опытом

В социальных сетях и на форумах для худеющих появились сотни отзывов о препарате. Пользователи активно обсуждают эффективность Тирзетты, делясь результатами в тематических сообществах и на платформах отзывов.

«Когда начинала ставить тирзетту, особых чудес честно говоря не ждала, но тут просто крыше снос — за первый месяц минус 6 кг, это просто ВАУ», — делится одна из пользовательниц в популярном чате худеющих.

Многие подчеркивают переход на российский препарат с более дорогих западных аналогов.

«Перешла на Тирзетту с Мунджаро. Разницы вообще нет, все так же отлично - аппетит пропал, наедаюсь двумя ложками любой еды, побочек не было ни на одном, ни на другом препарате. Экономия 65 тысяч рублей на одной ручке», — пишет другая пользовательница на сайте отзывов.

Бьюти-блогеры также обратили внимание на новинку.

«Наконец-то появился российский аналог по адекватной цене. Самое главное — препарат действительно работает», — отмечает одна из инфлюенсеров в своём обзоре, опубликованном в ноябре 2025 года.

В тематических сообществах пользователи активно обмениваются опытом применения препарата.

«Стало проще худеть с Тирзеттой. Перешла с семаглутида, который не работал вообще. С Тирзеттой аппетит сразу отбит, за месяц на первой дозировке минус 3,5 кг», — делится участница форума Woman.ru.

Международное признание

Ранее Тирзетта получила премию Voice в бьюти-номинации, что усилило интерес к российскому продукту на внутреннем рынке и сформировало дополнительную волну обсуждений в социальных сетях. Теперь появление препарата в международной информационной повестке — в Дубае и на Таймс-сквер — стало новым шагом для бренда.

Дубай, где в ноябре блогеры впервые заметили рекламу Тирзетты, является одним из крупнейших международных центров и домом для более 25 тысяч инфлюенсеров с аудиторией от тысячи до 10 миллионов подписчиков. Появление российского препарата в этом городе открывает новые возможности для продвижения на международных рынках.

Актуальность проблемы

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 2025 год 13% взрослого населения мира страдают ожирением. В России проблема избыточного веса касается порядка 60% населения. Согласно исследованию в журнале Lancet, ожирением страдает более миллиарда человек — каждый восьмой житель планеты.

Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что препарат поможет взять под контроль распространение ожирения. Телеведущая и врач Елена Малышева отметила, что препараты этой группы снижают сердечно-сосудистые риски и даже могут предупреждать развитие колоректального рака.

Важные предостережения

Врачи подчеркивают: Тирзетта — рецептурный препарат, который можно применять только по назначению эндокринолога. Самостоятельное использование может привести к серьезным побочным эффектам, включая гипогликемию, панкреатит и проблемы с желчным пузырем.

«У них есть как показания, так и противопоказания, которые самостоятельно не выявить, а также побочные действия, которые сам пациент не может проконтролировать. Врач может минимизировать нежелательные эффекты», — отмечает врач-эндокринолог Карина Ярош.

Эксперты также предупреждают о частых побочных эффектах: тошноте, запорах, головокружении, боли в животе. Препарат не подходит беременным и кормящим женщинам, а также пациентам с некоторыми редкими патологиями щитовидной железы и тяжелыми заболеваниями ЖКТ.

Глобальная гонка за похудением

Появление Тирзетты на международных рынках происходит на фоне мировой «гонки похудения». Датская компания Novo Nordisk планирует в 2026 году зарегистрировать комбинированный препарат CagriSema, который может обеспечить высокие результаты по снижению веса. Американская Eli Lilly завершает исследования нового препарата ретатрутида.

Таким образом, российская Тирзетта становится частью глобальной фармацевтической истории, демонстрируя способность отечественных компаний конкурировать с международными брендами на мировом рынке. Выход препарата в Дубай и появление на экранах Таймс-сквер свидетельствуют о серьезных международных амбициях российской фарминдустрии и растущем интересе мирового сообщества к доступным решениям в борьбе с ожирением.

Перед приемом любых медикаментов важно проконсультироваться с врачом.