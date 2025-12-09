Девушка обнаружила переехавшую с руки на язык татуировку после операции

В Британии 21-летней студентке актерского факультета Харриет сделали операцию, после которой она обнаружила, что ее татуировка переехала с руки на язык. Свою историю девушка рассказала в беседе с Metro.

В декабре 2024 года у девушки появилась небольшая язва на языке, которой та не придала особого значения, а врачи решили, что она просто прикусила язык. Однако рана долго не заживала. Харриет снова обратилась к медикам, и в этот раз анализы показали, что у нее плоскоклеточный рак языка.

Хирурги успешно провели операцию по удалению раковой опухоли, после которой девушке нужно было восстановить половину языка. Для этого врачи использовали кожу и кровеносные сосуды с левой руки Харриет.

На руке у девушки была татуировка, которую она сделала после того, как победила депрессию, — точка с запятой. Теперь этот фрагмент кожи находится под языком студентки.

«Точка с запятой используется, когда авторы хотят закончить предложение, но продолжают его. Здесь автором является человек, а точка с запятой — это его жизнь», — объяснила она значение татуировки.

Когда Харриет пришла в себя, ей пришлось заново учиться говорить. Однако сейчас девушка полностью восстановилась и продолжила учебу в университете. В 2026 году она планирует получить диплом. Студентка добавила, что снова нанесла на руку такую же татуировку.

