Новый штамм гриппа: симптомы, которых не было раньше, и чем лечить дома

Зима уже не только по календарю, а вместе с ней — неизбежные простуды и вирусы. Новый штамм гриппа уже шагает по планете. Изменения в геноме сделали вирус хитрее, он обходит иммунитет и распространяется быстрее. Российские ученые из «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» подчеркивают: этот штамм обладает высокой способностью к мутациям. Мы расскажем, как распознать «гостя» и оказать себе необходимую помощь.

На какие симптомы обратить внимание

Вирус любит холод и толпу, так что школы и офисы — его любимые места. Симптомы похожи на классику, но с акцентом на внезапность и интенсивность. Они проявляются через 1—4 дня после заражения, с лихорадкой, мышечными болями, головной болью, ознобом, болью в горле, кашлем, насморком — иногда даже с рвотой и диареей.

Вот что нового:

Внезапный подъем температуры — «молниеносный» жар. Не постепенный, как раньше, а резкий скачок до 39—40 градусов за часы. The Healthy пишет: это отличительная черта сезона 2025—2026.

Сильная усталость с «туманом в голове». Не просто слабость, а полное истощение, когда встать с кровати — настоящий подвиг. News Nation добавляет: это бьет по мозгу, вызывая путаницу и даже зрительные помехи, как мигрень без боли.

Боли в теле с «электрическими» покалываниями. Классическая ломота, но теперь с ощущением тока в мышцах, особенно в ногах. ABC News отмечает: это от воспаления, и оно сильнее у H3N2, чем у других штаммов.

Сухой кашель с привкусом металла во рту. Врачи связывают это с мутацией, влияющей на слизистые. Если добавится одышка или рвота — срочно вызывайте скорую.

Как лечиться: не откладывайте визит к врачу

Медикаментозная терапия начинается сразу, с момента появления первых симптомов и включает противовирусную, жаропонижающую терапию. Симптоматическое лечение — муколитические либо противокашлевые препараты, сосудосуживающие капли и солевые растворы в нос. Протокол лечения вам может составить только врач.

Как помочь себе дома

Поможет организму повысить иммунитет и быстрее справиться с заболеванием: