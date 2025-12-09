Врачи удалили желчный пузырь беременной пациентке

Врачи 1 РКБ в Ижевске удалили желчный пузырь, поражённый желчнокаменной болезнью у беременной женщины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Пациентка поступила в медучреждение на 34-й неделе беременности. Год она мучилась от болей в правом боку, а последние два месяца приступы участились.

Главной задачей хирургов было сохранить и здоровье матери, и жизнь будущего ребёнка. Им удалось аккуратно удалить орган с камнем, не навредив плоду.

Сейчас состояние женщины удовлетворительное. Она восстанавливается в больнице под наблюдением врачей.