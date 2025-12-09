Роспотребнадзор сообщил об уровне заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России продолжает расти, но показатели в целом соответствуют сезонному уровню. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации заболеваемость респираторными инфекциями в целом соответствует сезонным уровням, при этом продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом", - говорится в сообщении.

За последнюю неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 19,3%, зарегистрировано более 23,4 тыс. случаев гриппа, что в 1,7 раза больше, чем неделей ранее, уточнили в пресс-службе.

Наибольший рост заболеваемости респираторными инфекциями зарегистрирован в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северо-Запада. Среди вирусов гриппа по-прежнему доминирует штамм A(H3N2), отметили в ведомстве.

Отмечается также рост заболеваемости COVID-19: за неделю он составил 13,7% - было зарегистрировано около 11 тыс. случаев, добавили в пресс-службе.