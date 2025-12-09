У супругов после 33 лет брака одновременно обнаружили рак

В Бразилии мужчине по имени Орлиан Оливейра Фрота и его жене, которые состоят в браке уже на протяжении 33 лет, врачи одновременно диагностировали рак. Историю супругов рассказало издание Metropoles.

Отмечается, что Фрота обратился к медикам, чтобы пройти обследование, необходимое для участия в марафоне. Врачи обнаружили у мужчины рак простаты. Примерно в это же время жена бразильца сделала маммографию. У нее нашли злокачественное новообразование в груди.

Для лечения мужчины врачи прибегли к роботизированной хирургии и лучевой терапии. Тем временем его супруге провели операцию по удалению груди. В конечном итоге и муж, и жена вышли в ремиссию, но женщина продолжает регулярно проходить обследования, чтобы вовремя выявить возможный рецидив.

«Болезнь не повлияла негативно на наши отношения, а, напротив, еще больше их укрепила. Мы смогли заботиться друг о друге, стали еще сильнее поддерживать друг друга и встречали все испытания с большим единством и стойкостью», — рассказал Фрота.

Ранее в Бразилии мужчине ошибочно диагностировали рак. После этого его отправили на химиотерапию, которая ему была не нужна.