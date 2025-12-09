Врачи спасли пациента от полной потери слуха

Отохирурги из Нижнего Новгорода смогли вернуть слух пациенту благодаря своевременной операции. Об этом рассказал представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов.

Уточняется, что у пациента был облитерирующим склероз. Это заболевание, при котором в полости среднего уха появляется костная ткань. Пространство может зарасти полностью, что приведет к полной потере слуха.

По словам главного внештатного оториноларинголога ФМБА в ПФО Алексея Новожилова, операцию провели в самый последний момент. В случае промедления пациент больше не смог бы слышать.

В ходе вмешательства ему установили кохлеарные имплантаты в оба уха. Все прошло успешно. Уточняется, что это первая подобная операция в ПОМЦ. В процедуре участвовал хирург НМИЦ оториноларингологии ФМБА России, профессор Хассан Диаб.

