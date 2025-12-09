Врачи в Австралии провели операцию по разделению сиамских близнецов

Операцию перенесли на более ранний срок из-за ухудшения состояния Тома. Близнецы появились на свет 9 октября.

Сиамские близнецы из Папуа-Новой Гвинеи были госпитализированы в Австралию, чтобы провести сложную операцию по разделению. Однако выжить удалось только одному из мальчиков.

По данным ABC News, Тома и Савонга доставили в больницу, так как врачи рекомендовали провести разделение как можно раньше. Специалисты из сети детских клиник Сиднея прибыли в Порт-Морсби, чтобы организовать транспортировку и сопровождение.

Операцию перенесли на более ранний срок из-за ухудшения состояния Тома. Близнецы появились на свет 9 октября в провинции Моробе и были соединены нижней частью живота. У мальчиков была общая печень и части ЖКТ. Кроме того, у Тома был врожденный порок сердца и только одна почка.

Премьер Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе сказал, что его правительство гарантировало оплату всех медицинских расходов. Австралия смогла организовать быструю эвакуацию в больницу, отметил политик.

