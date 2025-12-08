Почему операции по удалению жира могут быть опасны для жизни

Липосакция, аспирация и подтяжка груди — операции, особенно популярные среди женщин, мечтающих о красивой фигуре и подтянутом теле. Однако они могут быть опасны для жизни. Так, 7 декабря в одной из московских частных клиник скончалась 43-летняя женщина, которой провели одновременно две операции: по уменьшению груди и коррекции живота. Почему так могло произойти и когда эстетические операции могут убить, «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом.

Почему такие операции могут привести к смерти

По словам хирурга, доктора медицинских наук, косметолога Марият Мухиной, процедуры по удалению жира с различных частей тела действительно могут быть опасны для жизни, так как существует риск тромбозов.

При аспирации (удалении) жировых тканей они разрушаются на клетки, чтобы можно было выкачать их насосом. В этот момент жир может закупорить артерии легких, сердца или сосудов мозга, вызывая ишемию, а затем и некроз. Также может возникнуть инфаркт миокарда, инфаркт легкого или инсульт. Дальнейшая судьба человека зависит от площади поражения жизненно важных органов, если она будет большой, то риск летального исхода повышается, — рассказала врач.

Однако подобные послеоперационные осложнения спровоцированы не халатностью врачей, а индивидуальной реакцией организма, подчеркнула специалист.

Такие исходы невозможно предугадать и предотвратить, потому что они не связаны с действиями хирурга. Когда человек собирается на операцию, он должен осознавать, что это может быть его «последний путь», потому что неизвестно, как поведет себя организм и какую ответную реакцию он даст. Хирург может сделать все по стандартам и протоколу, но не может предугадать биологический ответ организма после операции, — заверила Мухина.

К тому же, когда человек решается на комплексное вмешательство, риск негативных осложнений повышается, подчеркнула врач:

Такие операции нельзя проводить совместно с другими хирургическими вмешательствами. В этом случае человек дольше находится под наркозом, уровень травматизации организма повышается, поэтому риск негативных последствий тоже резко возрастает.

Кто в группе риска

По мнению хирурга, на подобные комплексные операции обычно решаются мамы в декрете, которые перестали нравиться себе из-за внешних изменений после родов.

Птоз молочных желез и обвисший живот заставляет их обратиться за помощью к хирургу. Они считают, что это их единственный шанс вернуться в прежнюю форму. Расстроенные своей внешностью женщины не оценивают заранее риск серьезных осложнений, которые всегда существует при таких вмешательствах, — заметила врач.

Также в группу риска попадают люди с такими хроническими заболеваниями, как:

сахарный диабет;

нарушение свертываемости крови;

дисморфофобия.

Есть люди с психическим отклонением дисморфофобией — это состояние, при котором человеку постоянно в себе что-то не нравится и он готов делать операции по 20–30 раз, но все равно остается недоволен результатом, — объяснила Мухина.

От навязчивого желания менять свою внешность страдают даже всемирно известные звезды. Так, актриса Меган Фокс призналась, что страдает дисморфофобией. «ВМ» разбиралась с экспертом, что спровоцировало психическое отклонение у голливудской звезды.

А психотерапевт Алексей Вилков в беседе с «ВМ» рассказал, что навязчивое желание менять свою внешность может говорить не только о наличии дисморфофобии, но и об эмоциональной нестабильности человека.