Почему лечить онкологию лучше в России, а не на Западе

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что стоимость лечения и профилактики онкологических заболеваний в РФ существенно ниже, чем в западных странах, - в среднем в пять и более раз. Об этом он сообщил в ходе встречи с главами диппредставительств арабских государств в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина.

По словам министра, российская медицина сохраняет высокое качество и при этом отличается доступной ценой. Например, стоимость установки стента, аортокоронарного шунтирования или двухкамерного кардиостимулятора в России в 1,5-3 раза ниже, чем в западных странах.

Хирургическое лечение таких видов рака, как рак молочной железы, легкого и органов брюшной полости, обходится в России в 5-7 раз дешевле, чем в Германии, и в 2-3 раза дешевле, чем в Южной Корее. При этом, подчеркнул Мурашко, российские медицинские центры оснащены современным оборудованием и предлагают высокотехнологичные методы лечения, которые по многим параметрам не уступают, а иногда и превосходят возможности европейских клиник, передает РИА Новости.

Министр также отметил, что комплексные чекапы (профилактические обследования) в России предлагаются по более выгодным ценам при сохранении высокого уровня диагностики. Это делает российскую медицину привлекательной не только для граждан страны, но и для иностранных пациентов, в том числе из арабских государств, заинтересованных в качественном и доступном лечении.