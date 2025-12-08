Записаться к врачу и вызвать скорую теперь можно в мессенджере

Страховая компания «Согласие» представила собственное мини-приложение в мессенджере MAX. Оно позволяет клиентам пользоваться всеми основными страховыми сервисами, не покидая привычное общение. Через приложение можно оформлять, продлевать и корректировать полисы, а также мгновенно заявлять о страховом случае. Для этого достаточно загрузить фотографии документов в личный кабинет.

© Ferra.ru

Важной частью сервиса стал интеллектуальный чат для быстрых консультаций. Диалог начинается с вопросов от бота, который помогает направить клиента к нужному специалисту. На любом этапе можно переключиться на живого оператора. Для проверки статуса урегулирования убытка по продуктам КАСКО, ОСАГО или ДСАГО нужно лишь сообщить номер страхового случая.

Для владельцев полисов ДМС доступны медицинские услуги. Через мини-приложение можно получить дистанционную консультацию, записаться к врачу, вызвать скорую или специалиста на дом, а также согласовать необходимые процедуры. Полный доступ ко всем функциям открывается после авторизации в личном кабинете компании.