В США растет количество заболевших легионеллезом

По меньшей мере 14 случаев легионеллеза, также известного как «болезнь легионеров», зарегистрированы в центральной части Флориды. Об этом сообщает телеканал ABC.

Министерство здравоохранения штата сообщило сенатору Карлосу Гильермо Смиту о том, что вспышка связана с тренажерным залом.

«В письме не уточняется названия зала, однако как сообщает WFTV, сотрудники тренажерного зала компании Crunch Fitness в городе Окои сообщали о случаях заболевания легионеллезом», - добавляет ABC.

