В США растет количество заболевших легионеллезом
По меньшей мере 14 случаев легионеллеза, также известного как «болезнь легионеров», зарегистрированы в центральной части Флориды. Об этом сообщает телеканал ABC.
Министерство здравоохранения штата сообщило сенатору Карлосу Гильермо Смиту о том, что вспышка связана с тренажерным залом.
«В письме не уточняется названия зала, однако как сообщает WFTV, сотрудники тренажерного зала компании Crunch Fitness в городе Окои сообщали о случаях заболевания легионеллезом», - добавляет ABC.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области два батальона ВСУ скосила болезнь легионеров.