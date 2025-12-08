Врачам удалось разрушить в легком опухоль, давшую метастазы

Этот случай произошел восемь лет назад, когда пациент после безуспешной химиотерапии не знал, что еще делать. Сегодня пенсионер ведет полноценный образ жизни и даже занят физическим трудом.

Доктор медицинских наук, профессор Владислав Ившин рассказал об одном сложном случае онкологии легкого, который все же вселяет надежду на положительный исход. Восемь лет назад к врачам обратился пациент с раком легкого, у которого из осложнений было кровотечение. Из-за метастаз опухоль была неоперабельной. А после безрезультатной химиотерапии пациент уже не рассчитывал найти помощь.

В разговоре с корреспондентом Тульской службой новостей, Врач отметил, что пациент согласился на проведение локального разрушения опухоли (некротизацию) с последующей мощной иммуностимуляцией. Сначала опухоль максимально ослаблялась, а затем стимулировалась иммунная система человека. Для достижения масштабного регресса рака потребовалось четыре курса. И вот, спустя восемь лет, у пенсионера сохраняется крепкое здоровье, и он даже занимается сельским хозяйством, проходя регулярные обследования.

