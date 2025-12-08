Российская фармкомпания заменит китайский препарат от астмы и дерматита

Российская фармкомпания «Биннофарм групп» и китайская биофармацевтическая компания Mabwell подписали соглашение о локализации дупилумаба — препарата от атопического дерматита и бронхиальной астмы. Об этом сообщает «Коммерсант».

Средняя стоимость упаковки таблеток, которые сейчас поставляет французская Sanofi, достигает 76 тысяч рублей. Производство лекарства разместили в Зеленограде. Выход на рынок России и стран ЕАЭС запланирован на начало 2026 года.