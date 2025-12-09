Медики спасли пациента, желудок которого оказался в грудной клетке после ДТП

В Москве медики провели операцию пациенту, у которого в результате ДТП произошло смещение желудка в грудную клетку. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

Мужчину доставили во флагманский центр ММНКЦ имени Боткина в критическом состоянии.

«Во флагманском центре Боткинской больницы помогли мужчине, у которого из-за травм, полученных в аварии, желудок переместился в грудную клетку», — отметила Ракова.

Врачи смогли экстренно провести сложную многоэтапную операцию. Специалисты вернули желудок на место и восстановили целостность диафрагмы, уточнила заммэра Москвы.

Через несколько недель интенсивного лечения состояние мужчины улучшилось. Он пошел на поправку и уже выписан из стационара, заверила Ракова.

Ранее сообщалось, что в Видновском перинатальном центре 64-летней женщине удалили миому размером с волейбольный мяч. Причем в процессе выяснилось, что женщина уже 10 лет знала о наличии патологии, но на операцию не решалась.