Стало известно, сколько медизделий зарегистрировали в России в 2025 году

Число зарегистрированных медицинских изделий отечественного производства увеличилось на 10% в 2025 году, при этом на 20% выросло количество прошедших регистрацию высокотехнологичных медизделий. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"В этом году Росздравнадзором было зарегистрировано на 10% больше российских медицинских изделий, из них на 20% больше - медицинских изделий высокотехнологичных. Это говорит о том, что российская промышленность на сегодняшний день отвечает на вызовы системы здравоохранения и все шире локализует производство у нас в стране", - сказала Самойлова на международном научно-практическом форуме "Российская неделя здравоохранения - 2025".

Она добавила, что Росздравнадзор гарантирует качество медицинских изделий и готов оказать полное содействие всем отечественным производителям в скорейшем их выводе на рынок РФ.