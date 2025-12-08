Малышева рассказала о продукте, который смертельно опасен для человека

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что печень белого медведя смертельно опасна для человека. При этом в печени этого животного содержится большое количество витамина А.

— Зафиксированы случаи смерти, если человек употребляет больше 80 граммов этой печени, — подчеркнул соведущий Малышевой, кардиолог Герман Гандельман.

Телеведущая добавила, что есть печень белого медведя не только смертельно опасно для здоровья, но и противозаконно.

