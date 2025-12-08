Насколько в России возможно развитие антибиотикорезистентности

Каждый пятый житель России, заболев ОРВИ, без назначения врача принимает антибиотики, не подозревая, что тем самым участвует в развитии устойчивости микробов к лекарствам. А эту проблему Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет одной из главных угроз здоровью человечества. Об этом "РГ" напомнил заведующий лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Алексей Тутельян.

Алексей Викторович, а чем именно антибиотики угрожают человечеству?

Алексей Тутельян: Антибиотикорезистентность - это размножение бактерий под действием антибиотиков, которые используются для их уничтожения. И это не придумки ученых, а результат закономерного, эволюционного, миллиарды лет продолжающегося процесса выживания микроорганизмов под действием разнообразных смертоносных для них факторов химической и физической природы. По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития, к 2035 году ожидается двукратный рост резистентности (устойчивости. - Прим. ред.) бактерий к антибиотикам последней линии по сравнению с уровнем 2005 года. Если не принять срочные меры, то к 2050 году антибиотикорезистентность может привести к 38,5 миллиона смертей в мире, что на 60 процентов превысит сегодняшние показатели. И больше всего пострадают люди в возрасте 70 лет и старше: смертность в этой возрастной группе возрастет на 130 процентов!

Насколько для России актуален такой тревожный прогноз?

Алексей Тутельян: Устойчивость наиболее проблемных возбудителей (стрептококков, клебсиелл, ацинетобактерий и др.) к самым распространенным антибиотикам, в том числе последних поколений, с 2002 по 2022 год во всем мире возросла до 40 раз! Это означает, что все больше случаев бактериальных инфекций не поддаются лечению привычными препаратами. И это еще не вся проблема. Пандемия COVID-19 отчетливо показала, что проблема лекарственной резистентности относится не только к антибиотикам, но и к противогрибковым препаратам. В настоящее время разные виды грибов из рода Candida обладают устойчивостью к наиболее распространенным фунгицидным препаратам, достигающей 80-90 процентов. В некоторых ситуациях это может привести к очень тяжелым последствиям: например, если человек находится в реанимации с вирусной пневмонией, то присоединение грибковой инфекции увеличивает вероятность летального исхода на 25 процентов.

Неужели мы действительно можем вернуться в "доантибиотиковую эру", когда от обычной пневмонии люди неизбежно умирали, а обычные роды были смертельно опасны?

Алексей Тутельян: Это, конечно, преувеличение. И в "доантибиотиковую" эру пневмония отнюдь не всегда заканчивалась смертью. Наша иммунная система днем и ночью стоит на страже нашего здоровья. Тем не менее именно антибиотики за столетие своего существования спасли миллионы жизней и сегодня остаются важнейшими средствами терапии инфекционных заболеваний. Другое дело, что использовать их надо с умом и обоснованно.

А мы их принимаем без оснований?

Алексей Тутельян: Приведу факты: в пандемию коронавирусной инфекции в 2020 году наши граждане купили антибиотиков на 50 процентов больше, чем в "доковидном" 2019-м. Хотя врачи постоянно твердили, что нельзя лечить антибиотиками вирусную инфекцию, тем не менее население продолжало скупать антибиотики, и аптеки этому не препятствовали. За сто лет антибиотики спасли миллионы жизней и сегодня остаются важнейшими лекарствами Другой пример. Когда-то давно вы применили какой-то антибиотик, и он вам тогда помог. Вы это запомнили и при каждом недомогании покупаете именно его. А ситуация-то уже изменилась. Одну и ту же симптоматику могут вызывать различные микроорганизмы, поэтому каждое недомогание по-своему уникально, и надо искать его причины. Я уже не говорю о нашей привычке применять антибиотики "для профилактики", на всякий случай. Вот это просто находка для микробов и развития резистентности!

Считается, что один из самых опасных сценариев - прекратить прием антибиотиков раньше срока. Почему?

Алексей Тутельян: Потому что в большинстве случаев проходит не болезнь, а клинические симптомы заболевания, которые при незавершенном курсе антибиотикотерапии с большой долей вероятности через определенное время вернутся, да еще и с осложнениями. Это как борьба с одуванчиками на даче: цветочки срываем, а корневая система остается в почве, что дает возможность одуванчику прорасти снова. Поэтому в любом случае обязательно надо доводить курс лечения до конца. А если вам стало лучше, а курс лечения не завершен, необходимо обратиться к врачу, он скорректирует прием лекарств.

Многие считают причиной устойчивости микробов к лекарствам использование антибиотиков в сельском хозяйстве. Правда ли, что куры и мясо ими "напичканы"?

Алексей Тутельян: Да, антибиотики повсеместно и не всегда рационально используются в сельском хозяйстве, включая животноводство, птицеводство и аквакультуры. Причем не столько для лечения животных, птиц и рыбы, сколько для стимуляции их роста, в качестве консервирующих средств и в профилактических целях. В курятине, из которой мы варим бульон, или рыбе, из которой готовим уху, конечно, нет антибиотика в терапевтических концентрациях, но могут быть его остаточные количества. Терапевтическим действием они не обладают, но стимулирует нашу устойчивость к антибиотикам. При этом надо еще учитывать, что устойчивые к антибиотикам бактерии формируются в самих животных, и вместе с продуктами питания могут попасть в человеческий организм. Конечно, в нашей стране работает жесткая система государственного контроля за всеми возможными загрязнителями пищевой продукции, в том числе антибиотиками.

ВОЗ ведет список самых опасных устойчивых бактерий. Есть ли в этом списке те, что характерны для нашей страны?

Алексей Тутельян: В мае 2024 года ВОЗ опубликовала обновленный Список приоритетных бактериальных патогенов, включающий 15 семейств устойчивых к антибиотикам бактерий. Серьезную глобальную угрозу представляют патогены критического уровня приоритетности: грамотрицательные бактерии с устойчивостью к антибиотикам последнего резерва и микобактерии туберкулеза с устойчивостью к антибиотику рифампицину. У грамотрицательных бактерий есть способность находить новые способы противостоять лечению, и они могут передавать другим бактериям генетический материал, который позволяет приобрести устойчивость к лекарствам. Самолечение, несоблюдение схем приема - причины возникновения устойчивости микробов к лекарствам В группу высокого уровня приоритетности выделены такие патогены, как сальмонеллы и шигеллы, которые распространены в странах с низким или средним уровнем дохода и наряду с золотистым стафилококком вызывают серьезные проблемы в учреждениях здравоохранения. К патогенам среднего уровня приоритетности относятся стрептококки групп A и B. Они требуют повышенного внимания, особенно в уязвимых группах населения, включая детей и пожилых людей. В России все эти микроорганизмы также выявляются, за ними ведется пристальное наблюдение, включая мониторинг изменения генетической структуры.

Ведутся ли разработки принципиально новых антибиотиков? Говорят, что фармкомпании неохотно ведут их.

Алексей Тутельян: С 2017 по 2023 год в США и ЕС для клинического применения было одобрено всего 13 новых антибиотиков, причем большинство из них относятся к существующим классам, для которых механизмы резистентности хорошо известны. На конец 2023 года в мире на этапе клинической разработки находились 97 антибактериальных препаратов или их комбинаций. Кроме "классических" идут поиски альтернативных, среди которых бактериофаги, антитела, иммуномодуляторы, антивирусные препараты.

А эти альтернативные лекарства могут заменить антибиотики?

Алексей Тутельян: Заменить антибиотики невозможно, но можно добавить к ним другие соединения для комплексной терапии. Вот здесь пригодятся и бактериофаги, и так называемые "малые молекулы", и новые вакцины, как профилактической, так и терапевтической направленности. В нашей стране ведутся научные разработки по всем этим направлениям. Например, разработан противотуберкулезный препарат, который получил лицензию ВОЗ и проходит вторую стадию клинических испытаний. Поисковые исследования идут по различным направлениям, уже есть реальные прототипы, которые находятся на стадии доклинических исследований.

Дайте, пожалуйста, совет читателям: как правильно обращаться с антибиотиками.