В России для беременных появится новый бесплатный скрининг

В 2026 году в России станет доступен инновационный метод диагностики, позволяющий выявлять генетические отклонения у будущего ребенка по анализу крови матери. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр отметил, что в стране действует и постоянно модернизируется система обследований для беременных. Речь идет, прежде всего, о пренатальном скрининге, предназначенном для оценки рисков для здоровья плода и благополучного протекания беременности. Этот скрининг соответствует передовым мировым стандартам. В предстоящем году планируется дальнейшее развитие данного направления путем внедрения неинвазивного пренатального скрининга. Этот метод позволит, основываясь на анализе крови беременных женщин из группы риска, определять наличие хромосомных аномалий у плода, избегая инвазивных вмешательств.

Мурашко рассказал ТАСС, что данная технология даст возможность врачам с высокой точностью диагностировать врожденные заболевания у ребенка и своевременно назначать углубленное обследование. Новая масштабная программа скрининга, финансируемая государством, будет доступна всем беременным, у которых первичный скрининг выявил средний или высокий риск генетических нарушений.

Пациенткам будет обеспечено специализированное наблюдение и индивидуальный подход к ведению беременности. Реализация этой программы приведет к увеличению вероятности благоприятных родов для матери и ребенка.

