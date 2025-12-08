Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала «Вечерней Москве», что коронавирус может стать причиной возникновения паралича. По ее словам, существует два вида миелита (воспаление спинного мозга).

Так, первичный миелит развивается самостоятельно, при этом человек абсолютно здоров. Однако вторичный миелит возникает как осложнение на фоне других заболеваний.

Во втором случае недуг может быть вызван вирусами или инфекционными бактериями, а также коронавирусом. Также миелит может спровоцировать травма позвоночника, когда на месте повреждения ткани спинного мозга начинается воспаление. Болезнь может возникнуть и вследствие воздействия токсических веществ (алкоголя или химикатов на производстве), — отметила специалист.

Кроме того, существует аутоиммунный миелит, который возникает из-за нарушения защитных функций организма, когда он начинает атаковать собственные клетки. Это может произойти при рассеянном склерозе или системной красной волчанке, предупредила Чернышова.

В ноябре врачи Мытищинской больницы спасли 48-летнего мужчину с редкой и опасной формой «ночного» инсульта. Пациент несколько месяцев испытывал недомогание и однажды утром не смог встать с кровати. Врачи диагностировали «ночной» инсульт, который часто маскируется под легкие симптомы. При этом у мужчины не было паралича, он мог двигать руками и ногами, а речь оставалась внятной.