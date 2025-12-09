Работодателям дали совет при вспышке гриппа в коллективе

В регионах России отмечается рост заболеваемости гриппом. Для того, чтобы избежать дальнейшего распространения болезни среди населения депутат Госдумы Алексей Куринный призвал при вспышке гриппа переводить сотрудников на удаленный режим работы.

В разговоре с Life.ru парламентарий объяснил, что подобные меры позволят снизить риск заражения.

«Когда речь идет о тех регионах, где наблюдается эпидемический подъем гриппа, и работодатель идет на то, чтобы отпустить своих сотрудников на работу из дома, лучше взять удаленку», – подчеркнул он.

Также Куринный посоветовал избегать мест скопления людей.

В беседе с ИА RuNews24.ru фельдшер скорой медицинской помощи Ольга Карасёва поделилась своими рекомендациями, как сохранить здоровье осенью. По словам медика, вакцинация — главный метод профилактики.

Также россиян предупредили о риске мутации вирусов.