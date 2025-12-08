Заболеваемость гриппом еженедельно растет, следует из данных Роспотребнадзора. Пик эпидемии ожидается в середине зимы. В Институте гриппа имени Смородинцева прогнозируют максимальное число заболевших в январе после новогодних праздников.

Сегодня в большинстве случаев у заболевших выявляется вариант вируса гриппа А(H3N2), отмечает директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов. Это тот самый штамм, который часто ассоциируется с более тяжелым течением у пожилых людей и высоким риском осложнений, например, таких, как пневмония, рассказала "РГ" врач-инфекционист Светлана Звонцова. Еще одним виновником заболеваемости гриппа в этом эпидемическом сезоне стал штамм A(H1N1)pdm09 - потомок печально известного "свиного" гриппа 2009 года, говорит врач. Оба варианта вируса отличаются повышенной заразностью и способностью к мутациям.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, не исключены вспышки заболеваемости и гриппа В, который протекает обычно легче, реже вызывает осложнения. Раньше он был представлен двумя линиями - "Виктория" и "Ямагата". Однако с 2020 года "Ямагата" не циркулирует.

Таким образом, в этом году мы традиционно ждали три разновидности вируса гриппа, которые возвращаются каждый год, но каждый раз немного меняются, отмечает директор АНО "Коллективный иммунитет" Антонина Обласова.

Помимо пожилых людей в группе риска по гриппу традиционно дети в возрасте до пяти лет, беременные женщины, пациенты с заболеваниями сердца, легких, почек, печени, сахарным диабетом, неврологическими расстройствами, с ослабленным иммунитетом или ожирением, а также медицинские работники.

При этом не настолько опасен сам вирус, сколько те осложнения, которые он может вызвать даже у человека без хронических заболеваний, предупреждают врачи. Грипп способен подавлять иммунитет и повреждать слизистые оболочки дыхательных путей, открывая дорогу бактериям, поясняет Звонцова. В числе его последствий бывает, например, вирусная пневмония - молниеносное воспаление легких, а также бактериальная пневмония, которая развивается на фоне ослабленного иммунитета.

Вирус также способен повреждать сердечную мышцу и оболочки сердца, вызывая миокардит или перикардит, а в ряде случаев поражает почки и провоцирует гломерулонефрит, добавляет врач-инфекционист компании "ЛабКвест" Вера Сережина. В числе редких, но тяжелых осложнений она назвала энцефалит, менингит и синдром Гийена-Барре, при котором нарушается передача нервных импульсов к мышцам.

Прививка снижает риск заболеть гриппом в 2-4 раза и значительно уменьшает риск осложнений

По словам Сережиной, у переболевших гриппом длительно, до полутора месяцев, остаются истощенными иммунная и нервная системы, а риск возникновения инсультов и инфарктов сохраняется в течение года.

Сам грипп также протекает нелегко. Основное его отличие от обычной простуды - отсутствие выраженного насморка в первые часы болезни, отмечают медики.

"Если при ОРВИ на первый план выходят катаральные явления (насморк, боль в горле), а температура и интоксикация выражены умеренно, то при гриппе - наоборот: мощная интоксикация возникает с первых часов, а катаральные симптомы отходят на второй план", - говорит Звонцова.

При этом заболевает человек всегда резко.

"Может быть такое, что утром был здоров, а к обеду - разбит", - уточнила она.

Первые симптомы гриппа - озноб, резкая слабость, боль в суставах и мышцах, повышение температуры до 39-40 C, отмечает терапевт Федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства Мария Рожкова. Возникает дискомфорт в области глаз, усиливающийся при движении, светобоязнь и головная боль. Чуть позже могут появиться кашель, осиплость и заложенность носа.

Однако респираторные проявления зависят от типа и подтипа вируса гриппа, обратила внимание врач.

"Если одни штаммы могут провоцировать удушливый кашель, то другие протекают с клиническими симптомами тошноты и диареи в отсутствии выраженных катаральных явлений", - сказала Рожкова.

Ученые подтверждают, что после гриппа иммунитет все же формируется: например, к гриппу А на период от года до трех лет, к гриппу В - от трех до шести лет, к гриппу С - до трех лет. Однако вырабатывается он только к тому подтипу вируса, которым человек переболел. А поскольку вирус постоянно мутирует, возможно повторное заболевание, вызванное даже одним и тем же его подтипом, говорит медицинский директор международной медицинской лаборатории "Хеликс" Дмитрий Денисов.

В вакцины от гриппа включены все три циркулирующие в эпидемическом сезоне 2025-2026 годов штамма

"Высокая изменчивость приводит к появлению новых вариантов уже знакомых штаммов, против которых ранее сформированный иммунитет может быть неэффективным", - подчеркнул он.

Всегда остается риск встретиться с другими разновидностями вируса, против которых иммунитета нет, добавляет Обласова. Поэтому вакцинация от гриппа целесообразна даже после болезни. Она поможет создать защиту от остальных актуальных штаммов. Кроме того, прививаться рекомендуется ежегодно, так как ни болезнь, ни вакцинация не создают стойкого длительного иммунитета - защиты хватит примерно на один сезон. Поэтому саму вакцину каждый год адаптируют под актуальные варианты вирусов.

По данным Роспотребнадзора, на конец ноября от гриппа в России привились более 78 миллионов человек, что составляет 52,9 процента населения страны. В вакцины от гриппа этого года по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения включены все три циркулирующие в эпидемическом сезоне 2025-2026 годов штамма, а в четырехвалентную - добавлен вариант "Ямагата".

По словам Обласовой, прививка снижает риск заболевания гриппом в 2-4 раза в среднем по популяции. То есть заболеть привитый все же может, но в этом случае вакцинация способствует более легкому течению заболевания и значительно снижает риск развития осложнений, поясняет терапевт Рожкова.

Риск заразиться гриппом у привитого есть в том случае, например, если прогноз экспертов не сбылся или сбылся не полностью: то есть появилась разновидность вируса, антигены которого не были включены в вакцину в этом году. Но такое случается нечасто.

Шанс заболеть зависит и от того, как отреагировал на вакцину организм, выработал ли он достаточно антител, а также правильно ли хранился препарат, отмечает терапевт, основатель мобильного приложения "Справочник врача" Константин Хоманов.

При этом многочисленные международные исследования и мета-анализы доказывают, что вакцинация на 80 процентов и более снижает риск попасть в реанимацию и умереть от гриппа для пожилых людей и других групп риска, говорит Звонцова. И это единственный научно доказанный эффективный способ профилактики гриппа сегодня.

Вспомогательным средством для общего укрепления организма могут служить и народные способы. Например, чеснок, по словам врача, содержит фитонциды, которые обладают некоторой антимикробной активностью, но концентрации, достаточной для уничтожения вируса гриппа, поступающего воздушно-капельным путем, он не создает. Его основная польза - в поддержании местного иммунитета слизистых.

Цитрусовые - важный компонент здорового питания. Витамин C поддерживает работу иммунной системы, но прием больших доз аскорбиновой кислоты не предотвращает заражение гриппом и существенно не меняет течение болезни, если оно уже началось.

Крайне важны и такие неспецифические меры, как частое мытье рук, использование антисептиков, ношение масок в местах скопления людей, частое проветривание помещений. Нужно стараться избегать контактов с заболевшими. А при первых признаказ заражения не геройствовать, выходя на работу, а посидеть дома, при необходимости вызвав врача.

По последней на начало декабря информации Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом в стране растет, более, чем в 80 процентах случаев выявляется гонконгский грипп. Кроме того, за последнюю неделю ноября на 17,8 процента увеличилась заболеваемость COVID-19. Особенно быстро растет заболеваемость в регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала.

Статистика

В России ежегодно регистрируется от 27 до 41 миллиона случаев гриппа и других ОРВИ. В их числе - многочисленные респираторные и кишечные инфекции, отмечает врач-инфекционист сети клиник "Будь Здоров" Андрей Матюхин.

Так, респираторно-синцитиальный вирус (RSV) представляет особую опасность для детей до двух лет, так как может вызывать тяжелые бронхиолиты и пневмонии. У взрослых протекает легче, напоминая простуду.

Широко распространены риновирусы, которые становятся самой частой причиной обычной "простуды", особенно в начале осени и весной. Вызывают насморк, першение в горле, чихание. Циркулируют аденовирусы. Они отличаются тем, что могут вызывать не только ОРЗ с температурой и кашлем, но и конъюнктивиты, а также гастроэнтериты.

Встречаются вирусы парагриппа, которые становятся причиной ларингита и "лающего" кашля, особенно у детей, и метапневмовирусы, похожие по симптомам на RSV, болеют ими взрослые и дети.

Заразиться в холодное время года можно также коронавирусом, ротавирусом и норовирусом. Последние две инфекции - кишечные, они вызывают гастроэнтерит, сопровождающийся лихорадкой, рвотой, диареей.