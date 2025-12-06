«Ленивые люди хотят все и сразу»: что известно об уколах для похудения

Всемирная организация здравоохранения впервые одобрила уколы для похудения и признала ожирение хроническим заболеванием. «Вечерняя Москва» разбиралась с нутрициологом и психотерапевтом Дарьей Леви, какие у этого метода лечения есть побочные эффекты.

По данным ВОЗ, в наши дни от ожирения страдают более миллиарда человек по всему миру. Поэтому организация разрешила бороться с проблемой с помощью препаратов на основе глюкагоноподобного пептида.

«Это гормон, который вырабатывается в тонком кишечнике в ответ на прием пищи. Препараты имитируют этот гормон, увеличивают чувство сытости и воздействуют на центры голода и насыщение в мозге», — говорит врач.

По ее словам, подходить к вопросу лечения ожирения надо серьезно, потому что оно — прямая дорога к диабету, сердечнососудистым заболеваниям, онкологии.

«Уже есть исследования об их эффективности. Людям с ожирением и сахарным диабетом второго типа эти препараты облегчат жизнь. Конечно, применение должно быть строго по показаниям, обоснованным, при определенном индексе массы тела», — считает Дарья Леви.

Разрешение ВОЗ не означает, что такие препараты можно использовать всем без разбора. Здоровым людям с парой лишних кило они противопоказаны. У препаратов немало побочек. Например, как отмечает эксперт, в первые дни могут быть боли в животе, тошнота, рвота, диарея, запор. Причем эти состояния могут чередоваться. Есть и серьезные побочные эффекты, которые требуют контроля врача. Это риск панкреатита, заболеваний желчного пузыря, гипогликемия, если препараты принимаются с инсулином. Также возможно подавление аппетита вплоть до недостаточного питания.

«Человек может есть один или два раза в день, из-за чего организму будет не хватать нужных нутриентов: белка, который отвечает за мышцы, и жира, который по сути является половым гормоном. Еще высок риск набора веса. Такое может произойти, если образ жизни человека никак не поменялся», — отмечает врач.

Дарья подчеркнула: с ожирением нужно бороться комплексно. Сейчас просто диета и спорт зачастую проблему не решают.

Прямая речь

Павел Корнев, фитнес-тренер:

«Я думаю, главная проблема современного общества — это время. Люди ленивые, хотят все и сразу. Им надо за один день решить проблему. Это касается всего, в том числе и лишнего веса: человечество придумало инъекции, "волшебную пилюлю", но, к сожалению, у нее есть ряд минусов. Как и любые лекарства, инъекции могут вызывать побочные эффекты. Могут пострадать поджелудочная железа, сердце, печень. Препараты не заменят здоровое питание и физические нагрузки. Именно тренировки и диета способствуют общему улучшению здоровья и снижению веса и не вызывают при этом никаких побочек».

Радикальные методы

Гастрошунтирование желудка

Это хирургическая операция, которая уменьшает объем желудка и меняет путь прохождения пищи. Такая схема приводит к быстрому насыщению небольшими порциями и, как следствие, к снижению веса. Индекс массы тела при этом должен быть от 35 до 40. Такой метод рекомендуется, если другие результата не дали.

Баллонирование

Наполненный внутрижелудочный баллон помещается в желудок через рот и пищевод и надувается внутри. Действует как гастрошунтирование, но без разрезов и швов. После небольшой съеденной порции мозг получит сигнал о насыщении. После достижения цели баллон удаляют.

Медикаментозное лечение

Препараты для похудения делятся на лекарства, которые воздействуют на конкретные механизмы, и биологически активные добавки, влияющие на метаболизм. В России есть несколько зарегистрированных препаратов для похудения, но, конечно, принимать их самостоятельно опасно: поэтапный и безопасный план лечения должен составлять грамотный специалист.

