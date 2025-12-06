Хирург развеял миф относительно микроинсульта и микроинфакта

Мнение, будто микроинсульт и микроинфаркт не способны привести к серьезным проблемам со здоровьем, ошибочно, заявил эндоваскулярный хирург, кандидат медицинских наук Ашот Григорьян. Истинную опасность этих состояний он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказал, что симптомы микроинсульта зачастую смазаны, и поскольку особого дискомфорта они не доставляют, человек не обращает на них внимания.

«Например, может снизиться чувствительность в руке, слегка опуститься угол рта или верхнего века. Это может быть заметно специалисту при осмотре и незаметно для самого пациента. Между тем это могут быть предвестники обширного инсульта, если своевременно не устранить первопричину», — предупредил он.

Микроинфакртом, как отметил Григорьян, в народе обычно называется ишемия миокарда, развивающаяся на очень ограниченном участке сердечной мышцы. В большинстве случаев для человека эта патология проходит незаметно. В редких случаях может отмечаться кратковременный и однократный эпизод жжения за грудиной.

Однако хирург обратил внимание на то, что любой инфаркт характеризуется образованием на сердечной мышце рубца, представляющего собой соединительную ткань.

«Большое число таких рубцов может привести к аритмии и развитию нарушений сердечного ритма, в том числе и жизнеугрожающих», — подчеркнул врач.

