В Подмосковье организовано обучение пенсионеров пользованию телемедициной

В Московской области организовано обучение жителей старших возрастов пользованию услугами телемедицины, с помощью которой можно могут получить консультацию специалиста, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, проконсультироваться по итогам диспансеризации или сданных анализов, скорректировать лечение. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

© РИА Новости

«Люди старшего возраста могут испытывать трудности с использованием мобильного приложения для телемедицины, — пояснил министр. — Поэтому для них организованы обучающие курсы в клубах "Активное долголетие". На таких занятиях специалисты помогут освоить приложение и расскажут о преимущества телемедицины. На данный момент такие занятия прошли более 1,1 тыс. человек в 50 округах Подмосковья. Из них 30% уже воспользовались приложением и получили телемедицинскую консультацию».

Занятия проводят представители регионального Минздрава совместно с Минсоцразвития. В ходе обучения любой желающий может обратиться к специалисту и получить необходимые разъяснения. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал Госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, через линию 122 или на приеме у лечащего врача.