Роспотребнадзор сообщил о превышении порога заболеваемости гриппом и ОРВИ

Превышение пороговых уровней заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечено в восьми из 89 субъектов РФ, в основном это регионы Дальнего Востока, Сибири и Урала, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Сегодня в целом по стране наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, отметили в ведомстве, причем по активности он сопоставим с предыдущими эпидемическими сезонами.

«Превышение пороговых уровней заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечено в восьми из 89 субъектов РФ. Рост заболеваемости респираторными инфекциями отмечается преимущественно в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала», — перечислили в Роспотребнадзоре.

Причем преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии (порядка 60%). Среди вирусов гриппа доминирует вирус гриппа А (H3N2), также известный как "гонконгский" (порядка 80%). По прогнозам, он сохранит свои доминирующие позиции с учетом низкой активности в прошлом эпидсезоне.

Вирусы гриппа А (H1N1) и B полностью соответствуют вакцинным штаммам. Вирус гриппа А (H3N2) антигенно несколько отличается от вакцинного, но, по данным ученых, изменения существенно не влияют на защитные свойства вакцин, пояснили в ведомстве.

Иммунизация населения против гриппа практически полностью завершена, также проводится полный комплекс противоэпидемических (профилактических) мероприятий, добавили в Роспотребнадзоре.