Врачи спасли двух младенцев весом около 700 граммов

Весной 2025 года в Московском областном перинатальном центре в Балашихе на 25 неделе беременности родились два мальчика. Каждый весил меньше килограмма - 720 и 700 граммов соответственно, передает пресс-служба областного Минздрава.

Мальчики появились на свет в крайне тяжелом состоянии. Врачи подключили их к аппаратам искусственной вентиляции легких, затем перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, где к делу подключились специалисты-неонатологи. Каждый день состояние малышей досконально отслеживалось, была организована длительная поддержка жизненно важных функций.

По данным ведомства, мальчики учились самостоятельно дышать, понемногу набирали вес. В возрасте двух месяцев их перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных. Братья удвоили массу тела и окрепли. Сейчас они чувствуют себя хорошо и продолжают расти дома.