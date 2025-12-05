Эксперт ответил, эффективны ли вакцины в России против гонконгского гриппа

Прежде всего вакцинация рекомендуется беременным, детям, пожилым людям и лицам с хронической патологией, сообщил директор НИИ гриппа им. Смородинцева

Современные вакцины против гриппа в РФ направлены также против свиного гриппа, гонконгского гриппа и гриппа В линии Виктория или Ямагата. Многолетний опыт использования доказал их эффективность, сообщил журналистам директор НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга сообщила о разнице в составе вакцины против актуального для России гонконгского варианта вируса гриппа, которую ВОЗ рекомендовала на 2025 год.

"Современные вакцины против гриппа направлены против трех или четырех вариантов вируса - A(H1N1), A(H3N2) и В (линия Виктория или Ямагата). Многолетний опыт применения доказал их эффективность в предупреждении заболевания, госпитализации больных и летальных исходов", - сказал он.

Лиознов уточнил, что в период эпидподъема заболеваемости гриппом циркулируют разные варианты возбудителя, в том числе отличающиеся от штаммов, включенных в вакцины. Однако в период ежегодных сезонных эпидемий гриппа заболевание вызывает не один, а несколько вариантов вируса. А в течение осенне-зимнего периода человек может заболеть гриппом несколько раз из-за отсутствия перекрестной защиты между различными вирусами гриппа - A(H1N1), A(H3N2) и В.