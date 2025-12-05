Роспотребнадзор ответил на сообщения о проверках на гепатит приезжающих из Чехии

Сообщения СМИ о том, что Роспотребнадзор начал тестировать россиян, прибывающих из Чехии, на гепатит", не соответствует действительности, сообщили сегодня, 5 декабря, в ведомстве.

© Российская Газета

Роспотребнадзор несколько дней назад действительно сообщил об эпидемиологической ситуации в Чехии по гепатиту А, предупредил о существующих рисках заразиться и способах их снижения. При этом в ведомстве сразу сказали, что риски завоза вируса гепатита А в Россию минимальны.

Также в ведомстве сообщили о разработанных быстрых тестах на эту инфекцию, применение которых ускоряет диагностику. Но эти тесты на пунктах въезда в страну не применяются, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.