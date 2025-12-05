Медики спасли двухлетнюю девочку, проглотившую батарейку

Девочка, проглотившая батарейку, попала в тяжелом состоянии в детскую больницу имени Башляевой.

Как сообщили «МК» в Департаменте здравоохранения столицы, симптомы ребенка не указывали на наличие инородного предмета — температура 40 градусов, нежелание есть.

Мама вспомнила, что несколько дней назад меняла батарейку в электронном градуснике. Исследование показало, что ребенок проглотил батарейку. Девочке провели эзофагоскопию, подтвердили наличие постороннего предмета и достали его. Сейчас ее готовят к выписке.