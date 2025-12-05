Мать и дочь заболели одним типом рака и дважды пропустили явные симптомы

Мать и дочь заболели раком поджелудочной железы с разницей в четыре года и дважды пропустили явные симптомы. Их историю опубликовало издание Daily Mirror.

Первой узнала о своем диагнозе 38-летняя Дебра. Женщина вспоминает, что это произошло случайно, хотя признаки, как ей кажется теперь, были очевидны.

«В октябре 2018 года у меня стала чесаться кожа, но я решила, что это из-за нового крема, и не обратила на это внимания», — рассказала она.

Помимо этого, кожа Маккуэйг стала выглядеть загорелой, но и это ее не обеспокоило, так как она списала симптом на эффект от автозагара.

Лишь спустя месяц женщина обратилась в больницу, так как у нее пожелтели белки глаз, и она была совершенно обессилена. По ее словам, УЗИ и МРТ показали закупорки желчных протоков. Однако во время операции хирурги заметили опухоль в поджелудочной железе и сразу удалили ее. Маккуэйг вспоминает, что новообразование оказалось злокачественным, поэтому ей назначили химиотерапию, которая уничтожила остатки рака.

Женщина утверждает, что спустя четыре года тот же тип рака нашли и у ее матери.

«Все было как по учебнику — так же, как у меня. Мама закончила химиотерапию в январе 2024 года, а в сентябре ей сказали, что рак поразил позвоночник и легкие», — вспоминает Дебра.

По ее словам, в мае ее матери не стало.

